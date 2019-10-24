В центре Харькова спецназ окружил автомобиль - соцсети

В центре Харькова, на площади Поэзии, возле одного из супермаркетов сейчас находятся сотрудники спецподразделения КОРД и следственно-оперативная группа.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы, также с места событий опубикованы соответствующие фото.

По информации свидетелей, правоохранители окружили припаркованную иномарку, пригласили понятых и что-то документируют.

При этом они ведут видеосъемку, а на заднем сиденье машины сидит мужчина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, подробной информацией по данному поводу на данный момент не располагают.