 

В центре Харькова спецназ окружил автомобиль - соцсети

24 октября 2019 г. 10:54
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В центре Харькова, на площади Поэзии, возле одного из супермаркетов сейчас находятся сотрудники спецподразделения КОРД и следственно-оперативная группа.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы, также с места событий опубикованы соответствующие фото.

По информации свидетелей, правоохранители окружили припаркованную иномарку, пригласили понятых и что-то документируют.

При этом они ведут видеосъемку, а на заднем сиденье машины сидит мужчина. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, подробной информацией по данному поводу на данный момент не располагают.

 

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