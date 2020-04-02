В центре Харькова свел счеты с жизнью 41-летний мужчина

02 апреля 2020 г. 12:00
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На улице Рымарской накануне вечером мужчина свел счеты с жизнью.

Первыми об этом сообщили пользователи соцсетей.

По факту смерти мужчины полиция открыла уголовное производство.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии на улице Рымарской поступила в полицию 1 апреля около 21:30 от медиков.

Полицейские установили, что 41-летний житель многоэтажки покончил жизнь самоубийством. Мужчина выпрыгнул из окна общего балкона, расположенного на восьмом этаже жилого дома.

Следователем Шевченковского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

 

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