В центре Харькова в двух судах ищут взрывчатку

В Харькове сегодня, 8 декабря, в двух судах ищут взрывчатку.

Об этом сообщают очевидцы.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на место выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.

Информация о закладке взрывчатки в зданиях судов на площади Героев Небесной Сотни поступила в полицию через оператора «102» 08 декабря в 11:54.

Как известно, в данном здании находятся два суда – Харьковский апелляционный и райсуд Червнозаводского района.

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений Основянского отдела полиции.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.