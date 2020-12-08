В центре Харькова в двух судах ищут взрывчатку

08 декабря 2020 г. 13:12
3 просмотра

В Харькове сегодня, 8 декабря, в двух судах ищут взрывчатку.

Об этом сообщают очевидцы.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на место выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции. 

Информация о закладке взрывчатки в зданиях судов на площади Героев Небесной Сотни поступила в полицию через оператора «102» 08 декабря в 11:54.

Как известно, в данном здании находятся два суда – Харьковский апелляционный и райсуд Червнозаводского района.

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений Основянского отдела полиции.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53