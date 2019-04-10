В центре Харькова в квартире взорвалась газовая колонка: подробности

Накануне вечером жителей нескольких домов, расположенных по улице Конторской, напугал мощный взрыв. Чуть позже выяснилось, что взорвалась газовая колонка в одной из квартир, расположенной на первом этаже в старом - довоенном - доме в историческом центре города.

Люди рассказывают, что сначала коммунальщики газ выключили из-за реконструкции дома, которая здесь длится годами, а впоследствии, когда подключили, - все и произошло.

Ирина Фесенко, соседка

Потом, когда газ включили, то воздух... Где-то, видимо, завоздушило трубу. И стали откручивать трубу, и второй поднес спичку. – Газовщики?- Ну, конечно. Не они же полезли к газу - были газовики. Привыкли спихивать – тот выпил, тот не допил.

Именно Ирина оказывала первую медицинскую помощь своим соседям. На момент взрыва в квартире находились брат и сестра. Обоим около сорока лет. Они получили ожоги первой и второй степени. У женщины сильно пострадали руки, а у мужчины - лицо. Однако от госпитализации они отказались. И сегодня дома их нет.

Сергей, житель дома

Ну, утром сегодня видел его, конечно. Ну, как ужасно, если у человека обгорело лицо, как вы считаете, выглядит привлекательно? – У него именно лицо пострадало? – Очень сильно, конечно.

А вот по официальной информации, газовики уже уехали, подключив колонку. И уже после их отъезда жители квартиры включили ее – и раздался взрыв.

По данным «Харьковгоргаза», раньше квартира была отключена от системы газоснабжения за нарушение правил безопасности. В частности, жители самостоятельно демонтировали газопровод в квартире. На месте работала и полиция.

Елена Соболевская, ст. инспектор отдела коммуникации

Стався вибух с послідуючим незначним займанням речей у квартирі. Пожежу було ліквідовано. Евакуація мешканців будинку не проводилася. Вибухом пошкоджено газову колонку, шпалери та інші речі у кімнаті. Сусідні квартири, а також їхні мешканці не постраждали.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с пометкой «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности». Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до трех лет.