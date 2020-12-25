В центре Харькова в мусорном баке обнаружили мертвого неизвестного мужчину

В Холодногорском районе Харькова в мусорном баке сегодня, 25 декабря, утром обнаружили труп.

Об этом первыми рассказали в соцсетях очевидцы.

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти мужчины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 25 декабря около 10:00 рабочий коммунального предприятия по вывозу бытовых отходов переворачивал контейнер с мусором возле дома по улице Сапожной и обнаружил в нем тело человека. О происшествии мужчина сразу сообщил в полицию.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Умершему на вид 40-45 лет, предварительно, он был бездомным.

Тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг для установления причины смерти.

Информация по данному факту зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции.

Полиция устанавливает личность мужчины и все обстоятельства происшествия.