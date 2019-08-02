В центре Харькова ВАЗ сбил девочку

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02 августа 2019 г. 17:40
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Сегодня в 13-30 на улице Ярослава Мудрого автомобиль ВАЗ 2114 (водителю 31 год) сбил вышедшую на проезжую часть 16-летнюю девочку. 

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, пострадавшая перебегала дорогу в неустановленном месте.

Как сообщают в соцсетях очевидцы ДТП, ВАЗ отбросил девочку на Mitsubishi Pajero Sport и зацепил припаркованный Toyota RAV4.

С места аварии пострадавшую доставили в больницу. Информация зарегестрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского ОП. Обстоятельства устанавливаются. 

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