В центре Харькова возле здания горсовета провалился асфальт (видео)

10 июля 2020 г. 13:36
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В центре Харькова недалеко от здания городского совета провалился асфальт. 

Об этом сообщают очевидцы на одном из городских Телеграмм-каналов.

Там же опубликовано соответствующее видео с места происшествия.

По словам пользоваетелей соцсетей, яма образовалась на улице Университетской, прямо возле собора.

На кадрах, снятых очевидцами, можно увидеть, что прямо посреди проезжей части в асфальте зияет дыра размером приблизительно около метра в диаметре и до полуметра глубиной.

Пользователи соцсетей в шутку предложили забросать яму рекламными газетами одной из политсил.

 

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