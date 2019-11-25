В центре Харькова взорвали автомобиль адвоката - СМИ

Взрыв автомобиля во дворе дома на улице Лермонтовской был произведён с целью покушения на руководителя ГО Опора Слобожанщины адвоката Андрея Гагуна, в прошлом работавшего в органах прокуратуры.

Об этом сообщает Depo.Харків, ссылаясь на информацию от источника в правоохранительных органах Харьковской области.

По сведениям собеседника агентства, владелец автомобиля - Андрей Гагун - экс-сотрудник прокуратуры Харьковской области. По данным СМИ, он является зятем бывшего первого заместителя прокурора Харьковщины Владимира Суходубова.

Владелец автомобиля подозревает, что этот инцидент связан с его профессиональной деятельностью. Он добавил, что неоднократно получал угрозы.

Напомним, как сообщалось, сегодня в центре Харькова в автомобиле Nissan Qashqai, что был припаркован во дворе многоэтажного дома, сработало взрывное устройство.

В результате взрыва повреждены 5 автомобилей, припаркованные рядом, а также несколько окон дома. Вокруг авто рассыпаны осколки стекла, автомобиль получил значительные механические повреждения.