В центре Харькова загорелся автомобиль

В центре Харькова сегодня утром загорелся легковой автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 24 ноября в 10:49 на номер «101» поступило сообщение о том, что во дворе четырехэтажного жилого дома на улице Короленко,19 загорелся автомобиль «ВАЗ 2117», 2007 года выпуска.

На момент их прибытия горел моторный отсек легковушки. Площадь пожара составляла около 2 кв.м.

Огонь спасателям удалось локализовать уже в 10:54. Окончательно его потушили в 11:30.

Причину возникновения пожара устанавливают. Пострадавших нет.