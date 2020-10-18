В центре Харькова загорелся заброшенный дом (видео)

В Харькове сегодня, 18 октября, произошел пожар в частном одноэтажном заброшенном доме на улице Большой Панасовской, 54.
Первыми об этом сообщили в соцсетях очевидцы.
Также были опубликованы фото и видео происшествия.
По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сообщение о пожаре поступило спасателям в 10:53.
На место происшествия выехали пять отделений ГСЧС. Площадь пожара составила 40 кв. метров.
В результате происшествия пострадавших нет, угрозы от огня людям и окружающим зданиям не было.
В 11:07 пожар спасатели локализовали, чуть позже — ликвидировали полностью.