В центре Харькова загорелся заброшенный дом (видео)

В Харькове сегодня, 18 октября, произошел пожар в частном одноэтажном заброшенном доме на улице Большой Панасовской, 54.

Первыми об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

Также были опубликованы фото и видео происшествия.

По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сообщение о пожаре поступило спасателям в 10:53.

На место происшествия выехали пять отделений ГСЧС. Площадь пожара составила 40 кв. метров.

В результате происшествия пострадавших нет, угрозы от огня людям и окружающим зданиям не было.

В 11:07 пожар спасатели локализовали, чуть позже — ликвидировали полностью.