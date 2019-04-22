В центре Харькова женщина с коляской чуть не попала под машину - соцсети (видео)

Накануне в центре города женщина едва не спровоцировала ДТП.

Как сообщают очевидцы-пользователи соцсетей, при переходе через дорогу на улице Ярослава Мудрого(бывшая Петровского) женщина чуть не закатила коляску с ребёнком под колеса автомобиля.

Момент происшествия попал на видеорегистратор, видеозапись с которого была опубликована в соцсетях.

«Вот что у нее в голове происходит??? Пешеходы! - думайте, перед тем, как выходить на проезжую часть, авто моментально не останавливается! И его, в отличии от Вас, можно будет потом восстановить», - комментируют видео потрясенные увиденным интернет-пользователи.