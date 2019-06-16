В центре Киева ночью прогремел мощный взрыв: спасатели разбирают завалы, пострадавших нет

Специалисты коммунальной аварийно-спасательной службы «Киевская служба спасения» разбирают завалы после взрыва в Шевченковском районе столицы.

Об этом заявил начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук, передает пресс-служба киевской мэрии.

Сообщается, что взрыв произошел поздно вечером в одном из гаражей во дворе трехэтажного дома на ул. Тургеневской, 16. Вещество, что вызвало мощный взрыв, в результате которого разрушено 3 гаража, пока не установили.

Спасатели разбирают завалы. Пострадавших пока не обнаружили. По словам Романа Ткачука, частями разрушенных гаражей повреждена газовая труба. Поэтому часть дома на Тургеневской, 16, пока отключили от газоснабжения.

Повреждения ликвидируют.