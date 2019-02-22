В центре Киева перевернулась неуправляемая фура с кирпичами

22 февраля 2019 г. 17:13
Источник: УНИАН
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В пятницу, 22 февраля, в Киеве, на Крещатике возле дома 21 около 6:20 утра фура Renault Magnum скатилась по ступеням и перевернулась.

Грузовик был полностью загружен кирпичами.

По предварительной информации, оба водителя спали в грузовике на улице Лютеранской.

Когда они проснулись, то грузовик уже мчался вниз, но тормоза не срабатывали, пишет "Информатор".

На пути своего движения Renault протаранил Toyota, снес дорожный знак и ситилайт.

А в конце грузовик скатился по ступеням в арку и вылетел на Крещатик.

Кабина грузовика перевернулась и была сдавлена весом кирпичей, которые высыпались из прицепа.

Предварительно, у грузовика сорвало гидравлику, пока водители отдыхали.

Происшествие обошлось без пострадавших.

Оба водителя самостоятельно выбрались из кабины, их осмотрели медики. Травмы обоих мужчин незначительные.

Место происшествия оцепили, на месте работали полицейские и коммунальщики.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

 

Видео: 

В Киеве на Крещатике фура с кирпичами протаранила машину и перевернулась на тротуаре напротив мэрии

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