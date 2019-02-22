В центре Киева перевернулась неуправляемая фура с кирпичами

В пятницу, 22 февраля, в Киеве, на Крещатике возле дома 21 около 6:20 утра фура Renault Magnum скатилась по ступеням и перевернулась.
Грузовик был полностью загружен кирпичами.
По предварительной информации, оба водителя спали в грузовике на улице Лютеранской.
Когда они проснулись, то грузовик уже мчался вниз, но тормоза не срабатывали, пишет "Информатор".
На пути своего движения Renault протаранил Toyota, снес дорожный знак и ситилайт.
А в конце грузовик скатился по ступеням в арку и вылетел на Крещатик.
Кабина грузовика перевернулась и была сдавлена весом кирпичей, которые высыпались из прицепа.
Предварительно, у грузовика сорвало гидравлику, пока водители отдыхали.
Происшествие обошлось без пострадавших.
Оба водителя самостоятельно выбрались из кабины, их осмотрели медики. Травмы обоих мужчин незначительные.
Место происшествия оцепили, на месте работали полицейские и коммунальщики.
Все обстоятельства инцидента устанавливаются.