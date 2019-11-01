В центре Киева произошел масштабный пожар: горел жилой дом (видео)

В Центре Киева вечером 31 октября загорелся жилой многоэтажный дом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Киеве, 31 октября в 21:12 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Пирогова, 2 в Шевченковском районе столицы.

Как оказалось, возгорание произошло на крыше 6-этажного жилого дома.

Прибывшие на место пожарные сразу приступили к эвакуации жителей дома и ликвидации пожара.

Сложность тушения пожара заключалась в том, что дом был старой застройки с деревянными перекрытиями и перегородками.

1 ноября в 00:21 пожар удалось локализовать на площади 100 кв. м, а в 01:04 - ликвидировать. В ходе тушения пожара были разобраны более 300 кв. м обгоревших конструкций дома.

По данным ГСЧС, в результате пожара уничтожено перекрытие над 6-ю квартирами.

Во время ликвидации пожара спасатели вывели из дома на безопасное расстояние 40 жителей.

От Главного управления ГСЧС Украины в Киеве к тушению привлекалось 22 единицы техники и 80 человек личного состава.

По данным спасателей, никто из местных жителей не пострадал.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

Как пишет Информатор, жильцы рассказали, что перед возгоранием были слышны 4 хлопка, похожие на взрывы. Сразу после этого загорелась крыша дома. Улицу Пирогова перекрыли для проезда транспорта. Изначально огонь распространялся только на крышу дома. Однако позже пламя перекинулось на лестничные пролеты верхних этажей.

Также Информатор Киев опубликовал в Фейсбук видео пожара.