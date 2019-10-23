В центре Киева взорвалась граната, есть погибшие

На улице Пушкинской, 34 в Киеве вечером 22 октября взорвалась граната.

"По предварительной информации, на улице Пушкинской в результате взрыва (некоторые говорят, что сдетонировала граната) погибли два человека", - сообщает Киев Оперативный в фейсбук.

Сообщение о взрыве на Пушкинской поступило в Шевченковское управление полиции около 23:00.

По прибытию правоохранители обнаружили двух мужчин без признаков жизни, а девушку с телесными повреждениями госпитализировали.

Правозащитник Алексей Малютин сообщил в соцсети, что проходящая мимо девушка получила осколочные ранения.

«Два парня сидели на ступеньках и крутили гранату», - написал он в соцсети.

По словам свидетелей, один из погибших мужчин - охранник офиса, который находится рядом.

Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации данного события.

Пользователи соцсетей сообщают, что, по неподтвержденной информации, один из погибших - командир группы "Купол" батальона "Донбасс" Сэнсэй (Виктор Дектярев).

По словам заместителя начальника ГУМВД Киева Германа Приступы, один из погибших в результате взрыва в центре Киева 1966 года рождения, проходил службу на Донбассе (с 2014 года), другой - охранник офисного здания, возле которого произошел взрыв, 1977 года рождения.

Приступа также подтвердил, что взорвалась граната.

У пострадавшей девушки, по словам полицейского, легкие телесные повреждения, она была в 30 метрах от места взрыва, и ее жизни сейчас ничего не угрожает.

"Опрашиваем свидетелей, конфликта никто не видел... Открыли производство по статье "умышленное убийство". Видим по видео, которое есть у нас в распоряжении, что они разговаривали", - сказал Приступа.

Как стало известно, в результате взрыва гранаты на улице Пушкинской в Киеве погиб 53-летний ветеран войны на Донбассе Виктор Дектярев с позывным "Сенсей". Второй погибший - охранник офисного здания, возле которого произошел взрыв, 1977 года рождения.

О смерти "Сенсея" сообщил в фейсбуке военнослужащий Сергей Тищенко, а также другие источники.

"Сенсей ушел в небо. Страна потеряла живую легенду. Что и как пока не понятно. Ведутся следственные действия", - написал Тищенко.

Виктор Дектярев родился в 1966 году в российском Якутске в семье военных. Проживал в Киеве. С 2014 года он воевал на Донбассе, в частности, участвовал в боях под Иловайском. Дектярев был гвардейцем батальона "Донбасс", в котором командовал группой "Купол". Под Иловайском получил многочисленные ранения - перебитое сухожилие левой руки, оторванные пальцы правой и ранения в ребра.

После полученных ранений ездил на Донбасс лишь для того, чтобы инструктировать других бойцов.

После ранения под Иловайском Дектярев некоторое время был советником заместителя министра обороны Петра Мехеда.

В 2015 году, когда из-за травм уже не в силах было держать оружие, Сенсей вместе с бойцами своего подразделения организовали одноименный благотворительный фонд "Купол", занимающейся волонтерской помощью для военных.Фонд занимался поиском пропавших без вести в результате боевых действий, а также военнопленных, а затем работал над их освобождением.

У Дектярева остались трое детей.