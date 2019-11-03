В центре Львова напуганные петардой лошади выскочили на тротуар: есть пострадавшие

03 ноября 2019 г. 19:30
Источник: Украинская правда
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В центре Львова напуганные взрывом петарды лошади, запряженные в прогулочную карету, выбежали на тротуар и снесли скамейку, на которой сидела 15-летняя девушка.

Инцидент произошел около 18:30 на проспекте Свободы. Кто-то из прохожих запустил салюты или петарды, что испугало лошадей.

Кроме девушки, травмирован еще один человек.

Об этом сообщает местное издание Zaxid.net.

У пострадавшей девушки открытый перелом ноги. Ее доставили в больницу.

По предварительным данным, второй пострадавший руководил каретой.

На место вызвали ветеринара для осмотра пострадавшего животного и сотрудников ГСЧС.

 

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