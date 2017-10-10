В центре в одном из домов прорвало трубу системы отопления

Зашла в квартиру и не поверила своим глазам, рассказывает хозяйка этой квартиры, которая находится на последнем этаже 88-го дома по улице Мироносицкой. С потолка, говорит Маргарита, вода лилась сплошным водопадом. А поскольку она была еще и горячей, то казалось что квартиру будто затянуло туманом.

Маргарита, пенсионерка

Я была в поликлинике. Пришла из поликлиники, у меня из потолка льётся вода. Лилась горячая вода. Залила полностью всю кровать, все вещи, книги, медикаменты, крупы, всё на свете залило. Я не знаю как я теперь буду жить.

Женщина уверяет, коммунальная проблема испортила все вещи и ремонт в её квартире. За считанные минуты вода, из одной комнаты, разошлась по всему дому. А позже начала затапливать и соседей снизу.

Маргарита, пенсионерка

Вода пошла отсюда. С этой комнаты, пошла в ту комнату. Абсолютно всё залило. И у сына в комнате тоже залито всё. Всё погибло, понимаете? То что собиралось годами - всё погибло.

Маргарита уверена, что на чердаке прорвало трубу, которая подает воду в систему отопления дома. Впрочем, начальник районного отделения жилкомсервиса Наталья Рябова говорит, проблема не просто в изношенной трубе. А в том, что неизвестные каким-то образом пробрались на чердак и поснимали вентили. А когда подали воду - она и начала затапливать квартиры.

Наталья Рябова, начальник РО ЖКС №12

Неизвестными лицами были сняты вентеля на системе центрального отопления, она находится на чердаке. В связи с чем была залита 20-я квартира, одна жительница заявила. В данный момент ведутся работы по восстановлению, полностью, центральной системы отопления на чердаке.

В ближайшее время, добавляет Наталья Рябова, все жители получат акты, с которыми они смогут обратиться в соответствующие инстанции для получения материальной компенсации.