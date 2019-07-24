В частном доме под Харьковом произошел взрыв газа

В частном домовладении в поселке Хорошево Харьковского района произошел взрыв.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация об этом поступила в полицию 24 июля в 14:20.

По указанному адресу выехали полицейские и сотрудники ГСЧС.

По словам хозяйки домовладения, взорвался газовый баллон, который она использует для приготовления пищи.

В результате взрыва повреждены окна и стены дома. Никто из граждан не пострадал.

Факт события внесен в Журнал единого учета заявлений и сообщений.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.