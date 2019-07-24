 

В частном доме под Харьковом произошел взрыв газа

24 июля 2019 г. 16:40
4 просмотра

В частном домовладении в поселке Хорошево Харьковского района произошел взрыв.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация об этом поступила в полицию 24 июля в 14:20.

По указанному адресу выехали полицейские и сотрудники ГСЧС.

По словам хозяйки домовладения, взорвался газовый баллон, который она использует для приготовления пищи.

В результате взрыва повреждены окна и стены дома. Никто из граждан не пострадал. 

Факт события внесен в Журнал единого учета заявлений и сообщений. 

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.