В частном доме под Харьковом убили и ограбили пожилую женщину - СМИ

В Харьковской области в собственном доме убили 95-летнюю пенсионерку.
Как сообщили УНН источники в правоохранительных органах, убийство произошло в селе Цуповка Дергачевского района.
На теле погибшей эксперты обнаружили рубленые раны головы и синяки на лице, свидетельствующие о насильственной смерти женщины.
В доме была нарушена обстановка и исчезли ценные вещи.
По данному факту полиция открыла уголовное производство (ст. 115 УК Украины - умышленное убийство).
Все обстоятельства убийства устанавливаются.