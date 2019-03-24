В частном доме под Харьковом убили и ограбили пожилую женщину - СМИ

24 марта 2019 г. 12:00
Источник: УНН
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В Харьковской области в собственном доме убили 95-летнюю пенсионерку. 

Как сообщили УНН источники в правоохранительных органах, убийство произошло в селе Цуповка Дергачевского района.

На теле погибшей эксперты обнаружили рубленые раны головы и синяки на лице, свидетельствующие о насильственной смерти женщины.

В доме была нарушена обстановка и исчезли ценные вещи.

По данному факту полиция открыла уголовное производство (ст. 115 УК Украины - умышленное убийство).

Все обстоятельства убийства устанавливаются.

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