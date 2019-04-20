В частном доме загорелась крыша: пострадала женщина

20 апреля 2019 г. 10:25
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19 апреля в 17:21 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Камышева, 31-а в Харькове.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, на момент прибытия пожарных стало известно, что в жилом доме горела крыша на площади 50 кв.м.

В результате пожара пострадала женщина 1940 года – она получила ожоги рук.

После осмотра медиками «скорой»  ее  направили  ​​в ожоговый центр Харькова.

В 17:56 пожарные локализовали возгорание, а в 19:07 полностью ликвидировали его.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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