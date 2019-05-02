В частном гараже сгорели два автомобиля

1 мая в 18:22 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном металлическом гараже напротив частного двора на ул. Опытная, 20 в поселке Большая Рогань Харьковского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных огнем был полностью охвачен гараж, в котором находились автомобили «Mazda CX-7», 2007 года выпуска и «Honda Civic», 2008 года выпуска.

Общая площадь пожара составила около 85 кв.м.

Пламя могло перекинуться на соседний гараж, стоящий вплотную.

В 19:18 пожарные огонь локализовали, а в 20:21 - полностью ликвидировали.

В результате происшествия никто не пострадал.

Соседский гараж с автомобилем, который находился в нем, был спасен.

Причину возникновения пожара устанавливают.