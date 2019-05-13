В частном секторе из-за короткого замыкания горел дом

13 мая 2019 г. 9:50
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12 мая в 16:53 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения на ул. Кошевого, 36 в Немышлянском районе Харькова.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, спасатели, прибывшие на вызов, провели разведку пожара и установили, что огнем была охвачена крыша жилого дома, а также помещение кухни, где горели мебель и бытовая техника.

Общая площадь пожара составляла около 20 кв.м.

В 17:07 пожарные локализовали огонь, а также спасли остальные внутренние помещения жилого дома.

Окончательно ликвидировали пожар в 17:54.

По предварительным данным, вероятной причиной его возникновения стало короткое замыкание электросети.

 

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