В Чехии взрыв на шахте: 13 человек погибли

21 декабря 2018 г. 9:40
Источник: Украинская правда
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В результате взрыва метана на угольной шахте CSM у чешского города Карвина погибли 13 шахтеров, большинство жертв - граждане Польши.
 
Обновленное количество погибших назвало чешское издание Ceske Novine, ссылаясь на источники в угледобывающей компании OKD.
 
Трагедия произошла в четверг вечером, 21 декабря, когда в северной части шахты на глубине 880 метров произошел взрыв метана. Он привел к разрушению некоторых мест добычи.
 
Подземные работы были немедленно остановлены, всех работников сразу же эвакуировали. Спасатели начали поиски пропавших. В больницах находятся три пострадавших шахтера, один из которых - в критическом состоянии. Еще семь человек получили медицинскую помощь на месте.
 
Польское издание Onet сообщило, что из 13 погибших 11 человек являются гражданами Польши, двое - чехи. В спасательной операции вместе с чехами участвуют две профессиональные польские спасательные команды.
 
Представитель компании, которой принадлежит шахта, сообщил, что 23 шахтера, которые работали под землей, были поляками. По словам одного из шахтеров, именно поляки работали в дневную смену, поэтому они - среди большинства жертв и пропавших.
 

 

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