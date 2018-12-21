В Чехии взрыв на шахте: 13 человек погибли

В результате взрыва метана на угольной шахте CSM у чешского города Карвина погибли 13 шахтеров, большинство жертв - граждане Польши.

Обновленное количество погибших назвало чешское издание Ceske Novine, ссылаясь на источники в угледобывающей компании OKD.

Трагедия произошла в четверг вечером, 21 декабря, когда в северной части шахты на глубине 880 метров произошел взрыв метана. Он привел к разрушению некоторых мест добычи.

Подземные работы были немедленно остановлены, всех работников сразу же эвакуировали. Спасатели начали поиски пропавших. В больницах находятся три пострадавших шахтера, один из которых - в критическом состоянии. Еще семь человек получили медицинскую помощь на месте.