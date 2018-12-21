В Чехии взрыв на шахте: 13 человек погибли

В результате взрыва метана на угольной шахте CSM у чешского города Карвина погибли 13 шахтеров, большинство жертв - граждане Польши.
Обновленное количество погибших назвало чешское издание Ceske Novine, ссылаясь на источники в угледобывающей компании OKD.
Трагедия произошла в четверг вечером, 21 декабря, когда в северной части шахты на глубине 880 метров произошел взрыв метана. Он привел к разрушению некоторых мест добычи.
Подземные работы были немедленно остановлены, всех работников сразу же эвакуировали. Спасатели начали поиски пропавших. В больницах находятся три пострадавших шахтера, один из которых - в критическом состоянии. Еще семь человек получили медицинскую помощь на месте.
Польское издание Onet сообщило, что из 13 погибших 11 человек являются гражданами Польши, двое - чехи. В спасательной операции вместе с чехами участвуют две профессиональные польские спасательные команды.
Представитель компании, которой принадлежит шахта, сообщил, что 23 шахтера, которые работали под землей, были поляками. По словам одного из шахтеров, именно поляки работали в дневную смену, поэтому они - среди большинства жертв и пропавших.