В Черкассах 38-летний харьковчанин в нетрезвом состоянии совершил смертельное ДТП, в котором погибла семья полицейского

Вчера в городе Черкассы на перекрестке улиц Черновола - Чайковского произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла семья сотрудника местной полиции – его жена и 4-летний сын.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Черкасской области.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, 38-летний харьковчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «BMW-318» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Fiat Doblo», под управлением 25-летнего жителя Черкасс, который двигался впереди и остановился на красный сигнал светофора.

В результате столкновения автомобиль «Fiat Doblo» выехал на пешеходный переход и сбил женщину и ее малолетнего сына, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу, на разрешенный сигнал светофора.

В результате ДТП пешеходы от полученных травм погибли на месте.

Водитель «BMW» задержан. Ему сообщено о подозрении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Задержанному водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.