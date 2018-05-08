В Черкассах из-за отравления в школе госпитализирован 51 ребенок и учитель (обновлено)

По состоянию на 13 часов, в лечебные учреждения г. Черкассы госпитализировали 51 ученика и 1 учителя из них: 11 детей находится в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Всего на линейке находилось 424 ученика.

Симптомы заболевания: тошнота, головокружение, головная боль. В ведомстве отметили, что с целью определения причины ухудшения состояния здоровья учащихся химико-радиологической лабораторией ГСЧС на территории школы проведены замеры воздуха на содержание опасных химических веществ.

«Превышения содержания химических веществ сверх предельной концентрации не выявлены (аммиак - 0 мг/м³; хлор - 0 мг/м³, сероводород - 0 мг/м³, горючие газы - 0 мг/м³). Уровень кислорода в воздухе - 20,9% (при норме - от 19 до 23%)», - говорится в сообщении.

"8 мая в 9:15 в оперативно-координационный отдел Управления ДСНС от диспетчера «Станции скорой медицинской помощи» поступило сообщение о госпитализации в Черкасской областной детской клинической больницы трех детей, которые стали терять сознание во время школьной линейки в ООШ №8. Впоследствии, количество детей, которые начали жаловаться на тошноту и головокружение, увеличилось до 15-ти", - написал он.

Сразу после получения сообщения на место происшествия выехали правоохранители и оперативно-мобильная группа Управления ГСЧС а также отделение химической, радиологической и бактериологической защиты Аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС.

"Экспресс анализом воздуха на наличие сероводорода, аммиака, хлора а также горючих газов, ядовитых веществ на месте происшествия обнаружено не было. Впоследствии, были задействованы методики, позволяющие сделать исследование территории и помещений школы на наличие опасных веществ широкого спектра действия. Продолжается работа по исследованию радиационного фона. На 11 часов утра в областную больницу было госпитализировано 42 ребенка. Все пострадавшие ученики 2-7 классов Черкасской 8-й общеобразовательной школы. Предварительный диагноз у всех пострадавших - отравление неизвестным веществом", - добавил Проценко.

Ранее сообщалось, что из-за отравления в школе были госпитализированы 42 ученика.