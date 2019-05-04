В Черкассах избили журналиста: пострадавший - в реанимации

В Черкассах жестоко избили журналиста Вадима Комарова.

Сейчас он находится в реанимации, сообщает местное издание "Прочерк".

По информации издания, журналиста, избитого и с разбитой головой, сегодня около 09:00 увидели прохожие прямо на улице на перекрестке улиц Надпильной и Небесной Сотни. Они и вызвали "скорую".

Отмечается, что Вадим Комаров в своих публикациях не раз поднимал очень острые темы.

Одна из самых громких публикаций за последнее время - об обстоятельствах пьяного бунта в Черкасской колонии № 62. Среди других тем публикаций Комарова - хищение бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете.

В 2016 году на журналиста было совершено покушение: его пытались застрелить.

Председатель НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook подтвердил, что избитый журналист находится в тяжелом состоянии.

"Сейчас Вадим находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. Журналист часто поднимал резонансные темы, реально раздражал в Черкассах многих, кто имел большую власть и большие деньги. Надеемся на профессиональную работу врачей-реаниматоров, а правоохранители - должным образом расследовать очередной акт грубой атаки на журналистов. Бьют одного, а безнаказанностью пытаются запугать всех", - написал он.