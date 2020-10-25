В Черкасской Лозовой автобус подвозил избирателей к участку (видео)

25 октября 2020 г. 16:26
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В Черкасской Лозовой автобус подвозил избирателей к избирательному участку.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

По их словам, в автобусе людям раздавали ручки и маски с логотипом партии и кандидата. И агитировали за него голосовать.

Сейчас автобус остановили, приехала полиция.

В полиции информацию по данному поводу подтвердили.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о событии зарегистрирована в Едином реестре учета Дергачевского отдела полиции, проводится проверка.

 

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