В Черкасской Лозовой автобус подвозил избирателей к участку (видео)

В Черкасской Лозовой автобус подвозил избирателей к избирательному участку.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

По их словам, в автобусе людям раздавали ручки и маски с логотипом партии и кандидата. И агитировали за него голосовать.

Сейчас автобус остановили, приехала полиция.

В полиции информацию по данному поводу подтвердили.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о событии зарегистрирована в Едином реестре учета Дергачевского отдела полиции, проводится проверка.