В Черкасской Лозовой автобус подвозил избирателей к участку (видео)

В Черкасской Лозовой автобус подвозил избирателей к избирательному участку.
Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.
По их словам, в автобусе людям раздавали ручки и маски с логотипом партии и кандидата. И агитировали за него голосовать.
Сейчас автобус остановили, приехала полиция.
В полиции информацию по данному поводу подтвердили.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о событии зарегистрирована в Едином реестре учета Дергачевского отдела полиции, проводится проверка.