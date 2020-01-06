В Черкасской области на дороге пьяный водитель сбил двух детей: один ребенок погиб, второй - в больнице

06 января 2020 г. 12:54
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В воскресенье, 5 января, около 17:00 в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб ребенок.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Черкасской области.

По данным полиции, водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух малолетних детей.

В результате ДТП один ребенок погиб, второго пострадавшего с различными травмами доставили в больницу.

По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

 

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