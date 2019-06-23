В Чернигове умер годовалый мальчик: задержан отец ребенка

23 июня 2019 г. 19:25
Источник: УНИАН
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В Чернигове полиция расследует обстоятельства смерти годовалого ребенка.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций ГУ НП в Черниговской области.

Согласно информации, вчера вечером в полицию позвонила местная жительница и сообщила, что ее годовалый ребенок посинел и умер. По ее словам, мальчик находился дома у биологического отца.

Находившийся с ребенком мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство), которое наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Еще один ребенок из этой семьи, 2017 года рождения, на период выяснения обстоятельств был изъят инспектором ювенальной превенции Черниговского отдела полиции и помещен в детскую больницу.

Мать детей ранее привлекалась к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в запрещенных законом местах и невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Мужчина и женщина - безработные. В то же время, на учете в полиции и службе по делам детей не состояли, но по месту жительства характеризуются негативно.

Продолжается досудебное расследование.

 

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