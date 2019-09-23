 

В Чернигове в результате ДТП иномарку разорвало на части: погибли четыре подростка

23 сентября 2019 г. 10:48
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В Чернигове произошла дорожная авария, в результате которой погибли четыре подростка.

Как сообщили в секторе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сегодня, 23 сентября, после полуночи в полицию поступило сообщение, что в Чернигове произошло ДТП с пострадавшими. 

 Как оказалось, на мокрой дороге водитель не справился с управлением и столкнулся с придорожным деревом. Удар был такой силы, что автомобиль разорвало на части.

В результате ДТП на месте погибли водитель и трое пассажиров.

Девушке, которая сидела на пассажирском сиденье, повезло остаться в живых, её госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы. 

Следствие предварительно установило, что подросток взял автомобиль деда - "Фольксваген Пассат", собрал друзей-сверстников и поехал кататься. Парень планировал получить водительское удостоверение. Во время спуска с холма на мокрой дороге он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. 

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц) - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. 

 

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