В Черниговской области на трассе столкнулись грузовик и пассажирский автобус: трое погибших, 15 пострадавших

В Черниговской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли 3 человека.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, 16 декабря в 22 час. 40 мин. в службу спасения поступила информация о том, что на 128 км автодороги Копти-Глухов-Бачевск столкнулись грузовой автомобиль и пассажирский автобус.

Вследствие ДТП погибли 3 человека и 15 человек с травмами разной степенью тяжести госпитализированы в больницу.

На место происшествия работали подразделения ГСЧС в составе двух отделений, они привлекались для деблокации пострадавших из транспортного средства.