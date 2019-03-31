В Черниговской области пытались поджечь избирательный участок

31 марта 2019 г. 13:40
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В городе Борзна Черниговской области в воскресенье мужчина пытался поджечь один из избирательных участков, бросив зажигательную смесь.

Об этом сообщает МВД Украины в своем Твиттере.

Как сообщается, инцидент произошел в 10:50 на улице Пантелеймона Кулиша, 105.

В 10:51 возгорание оперативно потушили.

По данным правоохранителей, никто не пострадал.

Избирательный процесс не прекращался, отметили правоохранители.

 

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