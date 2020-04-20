В Чернобыльской зоне продолжают тушить пожары

20 апреля 2020 г. 12:16
Источник: РБК-Украина
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По состоянию на утро, 20 апреля, ситуация с пожарами в Житомирской области и Чернобыльской зоне не изменилась. Об этом сообщается со ссылкой на данные Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в Чернобыльской зоне пожары тушат на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 4 очагов пожара в селах Корогод, Рассоха, Кривая Гора, Буряковка и Рудьки. Там наблюдается тление пеньков, остатков древесины и одного торфяника в очагах, пройденных огнем.

В Житомирской области, где 16 апреля вблизи сел Рудня и Выступовичи на территории Виступовицкого лесничества произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки, тушат отдельные очаги тления травяного настила, пеньков и древесины. Также отмечается, что радиационная обстановка по Киеву и Киевской области в пределах нормы.

Ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне четыре очага возгорания тушат более 1300 человек и 292 единиц техники.      

 

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