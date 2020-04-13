В Чернобыльской зоне продолжают тушить пожары: животные спасаются бегством

13 апреля 2020 г. 13:08
Источник: Znaj.ua
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В Чернобыльской зоне из-за масштабного пожара сгорели гектары леса и множество животных потеряли свои дома. Последствия пожара показали на youtube-канале "CHERNOBYL TOUR". 

В чернобыльской зоне лесной пожар возник 4 апреля на площади 20 гектаров. За два дня, 6 апреля, полиция задержала мужчину, который, по данным следствия, причастен к возгоранию. По состоянию на вечер 12 апреля продолжала гореть трава, сейчас основные очаги наблюдают возле сел Варовичи и Чистогаливки. На территории Корогодского лесничества кое-где тлел лесной покров.

В сети опубликовали видео на котором лошади Пржевальского убегают от огня по сожженных чернобыльских полях. В результате этой масштабного пожара многие животные потеряли свои дома, а огонь уничтожил тысячи гектаров леса.

 

 

Видео: 

Animals in Chornobyl after the fire – Тварини Чорнобиля після пожежі

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