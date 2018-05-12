В Черногории убили украинку - владелицу большого гостиничного бизнеса

В городе Котор в Черногории вечером 11 мая нашли мертвой гражданку Украины Анастасию Лашманову.

По данным полиции, тело со следами насилия, в частности ножевыми ранениями было найдено в квартире, где жила женщина. Прокуратура уже начала расследование дела.

Лашманова была директором компаний "Mimoza group" i "Sea trade". Последняя фирма три года назад купила знаменитый в регионе отель "Мимоза" в центре города Тиват и в этом месте закончила строить новый гостиничный комплекс.

Лашманова также владела элитным комплексом "Перла" в Porto Montenegru в Тивате. Кроме того, ей принадлежал салон красоты "Роковая", который расположен в престижном апарт-отеле "Tre Canne" в Будве.

По данным FOS, мотив убийства неизвестен, но по данным источников издания, Лашманова могли убить во время ограбления квартиры. Активы Лашманова оцениваются примерно в 105 млн евро, говорится в сообщении.

Лашманова несколько лет жила в Черногории. По информации издания, она приехала в страну с российским паспортом и сначала работала официанткой. Некоторые СМИ указывают на то, что, по неофициальной информации, за активами Лашмановой стоит российский бизнесмен Валерий Задорин, который является владельцем российской компании "Арома".

Посольство Украины поручили проверить данные о смерти в Черногории гражданки Украины.