В Черном море затонул теплоход с грузом

13 октября 2018 г. 19:29
Источник: ТСН

В Черном море затонул теплоход с металлолом под флагом Панамы. 

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на ТАСС. 

"Теплоход дал крен и затонул. Восемь членов экипажа спасены, они находятся на борту танкера, который сейчас следует в порт Новороссийска", - сообщили в агентству в пресс-службе Росморречфлота. 

Сам теплоход затонул, лубина в этом месте составляет 1900 метров. Однако, угрозы загрязнения нет. 

Также отметим, что  среди членов экипажа двое граждан Турции и шесть - Азербайджана. Они чувствуют себя нормально. 

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