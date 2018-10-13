В Черном море затонул теплоход с грузом

В Черном море затонул теплоход с металлолом под флагом Панамы.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на ТАСС.

"Теплоход дал крен и затонул. Восемь членов экипажа спасены, они находятся на борту танкера, который сейчас следует в порт Новороссийска", - сообщили в агентству в пресс-службе Росморречфлота.

Сам теплоход затонул, лубина в этом месте составляет 1900 метров. Однако, угрозы загрязнения нет.

Также отметим, что среди членов экипажа двое граждан Турции и шесть - Азербайджана. Они чувствуют себя нормально.