В чешском ресторане 13 человек отравились угарным газом

12 января 2020 г. 14:14
Источник: Корреспондент.net
46 просмотров

В чешском городе Яблонец-над-Нисоу 13 человек отравились угарным газом в придорожном ресторане. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя службы скорой помощи Михаэла Георгиева.

Инцидент произошел накануне вечером, 11 января.

В ресторан были вызваны врачи, чтобы помочь людям, которые почувствовали себя плохо.

"По прибытии медики зафиксировали повышенные показатели датчиков, измеряющих уровень СО. Сразу после этого в ресторан были вызваны работники пожарной охраны и полиции. В больницы города перевезены 13 человек, одна из пострадавших помещена в тяжелом состоянии в гипербарическую камеру", – сказал Георгиев.

Пожарные в течение ночи проверили систему отопления в ресторане и провели проветривание его помещений.

Напомним, ранее  мужчину с двухлетним сыном нашли мертвыми в квартире в Харькове. Беременная женщина, также находившая в квартире, госпитализирована. По предварительным данным, причиной инцидента могло стать отравление угарным газом.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.