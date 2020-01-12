В чешском ресторане 13 человек отравились угарным газом

В чешском городе Яблонец-над-Нисоу 13 человек отравились угарным газом в придорожном ресторане. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя службы скорой помощи Михаэла Георгиева.

Инцидент произошел накануне вечером, 11 января.

В ресторан были вызваны врачи, чтобы помочь людям, которые почувствовали себя плохо.

"По прибытии медики зафиксировали повышенные показатели датчиков, измеряющих уровень СО. Сразу после этого в ресторан были вызваны работники пожарной охраны и полиции. В больницы города перевезены 13 человек, одна из пострадавших помещена в тяжелом состоянии в гипербарическую камеру", – сказал Георгиев.

Пожарные в течение ночи проверили систему отопления в ресторане и провели проветривание его помещений.

Напомним, ранее мужчину с двухлетним сыном нашли мертвыми в квартире в Харькове. Беременная женщина, также находившая в квартире, госпитализирована. По предварительным данным, причиной инцидента могло стать отравление угарным газом.