В четырех харьковских отелях искали взрывчатку

29 апреля около 7:00 в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва в отелях, расположенных на улицах Рымарской, Сумской, Плехановской и Примеровской в Харькове.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На территории гостиницы по улице Примеровской правоохранители осмотрели 700 кв. м помещения, 500 кв. м прилегающей территории, эвакуировали 23 человека.

При проверке сообщений в отеле по улице Рымарской правоохранители осмотрели 100 кв. м прилегающей территории.

В отелях по улице Сумской было осмотрено 250 кв. м, по улице Плехановской - 300 кв. м прилегающих территорий.

Эвакуация граждан не проводилась.

Никаких взрывных устройств или веществ правоохранители не обнаружили.

Информация о событиях зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.