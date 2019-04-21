В харьковских отелях ищут взрывчатку и эвакуируют людей

21 апреля 2019 г. 16:10
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Полиция проверяет информацию о заминировании харьковских гостиниц.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области,  электронные сообщения о закладке взрывчатки в отелях на проспекте Гагарина, улице Шевченко, проспекте Независимости и улице Харьковских дивизий поступали в полицию сегодня, 21 апреля, в период с 14:40 до 15:30.

По указанным адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления. 

Сейчас с мест ЧП специалисты проводят эвакуацию граждан, осматривают помещения и прилегающую территорию.

Все сообщения зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции.

 

 

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