В харьковских отелях ищут взрывчатку и эвакуируют людей

Полиция проверяет информацию о заминировании харьковских гостиниц.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, электронные сообщения о закладке взрывчатки в отелях на проспекте Гагарина, улице Шевченко, проспекте Независимости и улице Харьковских дивизий поступали в полицию сегодня, 21 апреля, в период с 14:40 до 15:30.

По указанным адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления.

Сейчас с мест ЧП специалисты проводят эвакуацию граждан, осматривают помещения и прилегающую территорию.

Все сообщения зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции.