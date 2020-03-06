В четырех районах Харьковщины нашли боеприпасы

В Харьковской области пиротехники ГСЧС за сутки, 5 марта, разминировали 14 взрывоопасных предметов времен войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Работы по разминированию боеприпасов времен Второй мировой войны проводились в селе Староверовка Шевченковского района, селе Ольховатка Нововодолажского района, селе Песчаное Чугуевского района и неподалеку от села Хотомля Волчанского района.

Всего специалисты обезвредили 14 боеприпасов, из которых 2 артснаряд, 11 минометных мин и 1 авиабомба SD-50.