В четырех районах Харьковщины нашли боеприпасы

На Харьковщине за сутки, 20 ноября, пиротехники разминировали 10 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Взрывоопасные предметы были найдены на территории Волчанского, Лозовского и Валковского районов области, а также Холодногорского района города Харькова.

Среди них были 10 боеприпасов было 2 артснаряда калибра 76мм, 7 минометных мин калибра 82 мм и 1 граната РГД-33.

Все опасные находки были вывезены на специальную подрывную площадку и уничтожены путем подрыва.