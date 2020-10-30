В четырех районах Харьковщины обнаружили старые боеприпасы

На Харьковщине за сутки пиротехники Службы спасения разминировали около десятка боеприпасов Второй мировой войны, которые были обнаружены в Киевском районе Харькова, а также в Дергачевском, Балаклейском и Барвенковском районах области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего было найдено 10 боеприпасов, среди них было 8 артснарядов разного калибра и 2 минометные мины.

Все взрывоопасные находки пиротехники разминировали и уничтожили.

На месте проведения пиротехнических работ с местными жителями специалисты ГСЧС проводили разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.