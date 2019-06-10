Сегодня, 10 июня, в нескольких вузах Харькова ищут взрывчатку.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщения о заминировании высших учебных заведений на улице Сумской, проспекте Науки, площади Конституции, улицы Маршала Бажанова и Алчевских, поступило на электронную почту полиции.

В первом сообщении указывалось о заминировании четырех вузов, а во втором - о заминировании еще нескольких.

По всем указанным адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Сейчас проводится эвакуация граждан и осмотр помещений и прилегающей территории.