В Чугуеве горел магазин и гаражи

Вчера, 3 сентября, в 19:37 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Харьковской, 189 в Чугуеве.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в Чугуеве горел магазин.

В помещении горела пластиковая овощная тара и внутренняя отделка здания.

От высокой температуры также загорелись 2 гаража, в которых хранились бочки с горючим (которое также горело), и крыша продовольственного магазина.

Общая площадь пожара составила 570 кв.м.

На месте пожара работали четыре отделения спасателей.

В 22:00 огонь спасатели локализовали, и внутренние помещения магазина были спасены.

Окончательно ликвидировали пожар в 01:40.

По информации спасателей, в результате пожара никто не пострадал, к спасателям за помощью никто не обращался.

Обстоятельства и причины пожара устанавливают.

Очевидцы сналя видео начала пожара, которое было опубликовано в чугуевской группе в соцсети Фейсбук.