В Чугуеве горел магазин и гаражи

Вчера, 3 сентября, в 19:37 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Харьковской, 189 в Чугуеве.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в Чугуеве горел магазин.
В помещении горела пластиковая овощная тара и внутренняя отделка здания.
От высокой температуры также загорелись 2 гаража, в которых хранились бочки с горючим (которое также горело), и крыша продовольственного магазина.
Общая площадь пожара составила 570 кв.м.
На месте пожара работали четыре отделения спасателей.
В 22:00 огонь спасатели локализовали, и внутренние помещения магазина были спасены.
Окончательно ликвидировали пожар в 01:40.
По информации спасателей, в результате пожара никто не пострадал, к спасателям за помощью никто не обращался.
Обстоятельства и причины пожара устанавливают.
Очевидцы сналя видео начала пожара, которое было опубликовано в чугуевской группе в соцсети Фейсбук.