В Чугуеве горела девятиэтажка: жильцы эвакуированы, спасатель получил ожоги

Сообщение на номер «101» о пожаре в 9-этажном жилом доме по улице Гагарина, 30 в Чугуеве поступило 4 октября в 13:45, пишут на сайте Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

На место происшествия выехали три отделения пожарно-спасательной службы. На момент их прибытия горели три квартиры на 8-этаже здания. Огонь начал перебрасываться по балконам на другие квартиры 9-го этажа.

Всего на месте работает 8 автоцистерн, 2 автолестницы, 1 аварийно-спасательный автомобиль и 45 человек личного состава ГСЧС, сообщают спасатели. Площадь пожара составила около 120 кв.м.

С верхних этажей здания спасли 11 человек, еще более двадцати жильцов дома были эвакуированы. Начальник караула 50-й пожарно-спасательной части ГСЧС г. Чугуева получил ожоги во время тушения пожара и спасения людей из горящего здания. Он был госпитализирован в ожоговый центр Харькова.

В 15:40 пожар был локализован, по состоянию на 16.00 его ликвидация продолжалась.