В Чугуеве мужчина угнал авто у соседа

В дежурную часть Чугуевского ОП поступила информация от жителя района о том, что неизвестный завладел его автомобилем Chevrolet Aveo.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харкывськый області, правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель. У подозреваемого сложились неприязненные отношения с соседом. Находясь вблизи дома потерпевшего, злоумышленник проник через металлическую калитку на территорию двора. С помощью топора он начал разбивать окно и изрубил входные двери в дом и веранду. Кроме того, подозреваемый требовал от хозяина квартиры открыть ему дверь и угрожал нанесением телесных повреждений. После этого правонарушитель отпер гараж и угнал автомобиль.

Вещественные доказательства изъяли.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.