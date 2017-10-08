В Чугуеве мужчина выкинул друга из окна

08 октября 2017 г. 12:48
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ЧП произошло накануне.

По сведениям отдела коммуникации полиции в Харьковской области,, во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили тело 31-летнего мужчины.

Полицейские задержали 44-летнего мужчину, который снимал квартиру в многоэтажном доме. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что вечером употреблял спиртные напитки с потерпевшим, но внезапно у них возникла ссора. Она переросла в драку, во время которой злоумышленник толкнул мужчину в окно квартиры на 4 этаже.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет.

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