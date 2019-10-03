В Чугуеве на берегу реки мужчина с ружьем ограбил харьковчанина

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего 2 октября около полуночи на берегу реки Северский Донец в Чугуеве.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 2 октября в полицию обратился 34-летний харьковчанин с заявлением о том, что неизвестный под угрозой предмета, похожего на автоматическое оружие, отобрал у него снаряжения для подводного плавания и ружье для подводной рыбалки.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили гильзу калибра 5,45 предварительно от холостого патрона и часть вещей заявителя.

Изъятую гильзу направили на экспертное исследование.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полиция устанавливает личность злоумышленника.