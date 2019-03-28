В Чугуеве на военном аэродроме упал вертолет

В Чугуеве Харьковской области на военном аэродроме упал вертолет

Об этом Новостям АТН рассказал представитель харьковского регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Чалый.

По его словам, посадка вертолета на неподготовленную площадку произошла сегодня днем, 28 марта. На высоте около 15 метров у вертолета отказала система управления. На борту вертолета Ми-2 находились курсант и летчик.

Погибших в результате происшествия нет, однако получили ли находившееся на борту люди травмы, он сказать не смог.

Подробности сейчас устанавливаются.

