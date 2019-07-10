 

В Чугуеве парень напал на таксиста с ножом: подозреваемый задержан

10 июля 2019 г. 11:55

3 июля около 16:16 в Чугуевскую больницу из села Базалеевка доставили 61-летнего жителя Чугуева с колотой раной в области ключицы и предплечья.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, пенсионер подрабатывает таксистом в Чугуеве. Травмы ему нанес неизвестный мужчина, которого потерпевший подвозил. В ходе конфликта злоумышленник несколько раз ударил мужчину в область туловища и по рукам, после чего с места происшествия скрылся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали мужчину, причастного к преступлению. Им оказался 20-летний житель Ивано-Франковской области.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

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